Houston Texans elimina a Buffalo Bills en emocionante juego. La postemporada de la campaña 100 de la NFL arrancó con un vibrante cotejo donde los Houston Texans se repusieron de un 0-16 adverso para dejar en el camino a los Buffalo Bills e instalarse en el juego divisional de la Conferencia Americana.

El gran héroe de los Texanos fue su mariscal de campo, Deshaun Watson, quien lanzó para 247 yardas, completó 20 de 25 intentos y sumó par de anotaciones: un pase a las diagonales a Carlos Hyde y un touchdown por la vía terrestre que sirvió para despertar a los suyos.

Consolidados como una de las mejores defensivas de la campaña regular, los Bills asfixiaron a los Texans y consiguieron estar 16-0 al inicio del tercer cuarto. El mariscal de campo, Josh Allen, se lució con una primera mitad de ensueño: lanzó para 131 yardas, completó 13 de 20 intentos, corrió para 52 yardas y coronó su actuación con una atrapada de 17 yardas que inauguró el marcador.

Sin embargo, los Bills no fueron capaces de dar la estocada final a los locales que encontraron su despertar en dos jugadas puntuales. En el inicio de la segunda mitad, DeAndre Carter atrapó el kickoff en las diagonales, lo soltó y Buffalo recuperó el ovoide para el TD sin embargo los referís no lo dieron por bueno.

Cuando estaban en la lona y a punto de ser finiquitados, el alma de la defensiva J.J. Watt se erigió como el monstruo que es y capturó a Josh Allen permitiendo a Watson y compañía comenzar con la remontada.

Deshaun Watson had 62 total yards of offense in the 1st half (career low)…

Josh Allen had 69 total yards of offense on the 1st DRIVE #BUFvsHOU pic.twitter.com/gw9Ooc6c5g

