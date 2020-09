Houston recompensa Deshaun Watson con millonaria extensión. A menos de una semana del inicio de su participación en la temporada 2020 de la NFL, los Texanos de Houston convirtieron a Deshaun Watson en el segundo mariscal de campo mejor pagado en la historia de la Liga. De acuerdo Adam Schefter, insider de ESPN, Houston extendió por cuatro años al pasador a cambio de 160 millones de dólares.

The #Texans and franchise QB Deshaun Watson have agreed to terms on a huge new extension worth $160M over 4 new years. Houston locks up its QB through 2025

Los 40 millones de dólares anuales que devengará en promedio Watson con este nuevo acuerdo lo ponen solo por detrás de Patrick Mahomes, quien signó una extensión de 500 millones de dólares por 10 años con los Jefes de Kansas City hace algunas semanas.

Deshaun Watson's contract is worth a total of $177.54 million with nearly $111M in guarantees. Other than Patrick Mahomes 12-year deal, this is the largest total contract, as well as guarantee

Asked about the deal, agent @DavidMulugheta confirmed it.

