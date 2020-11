Hospitalizan a Tommy Lasorda, exmánager de los Dodgers. El histórico exmánager de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Lasorda, fue internado este domingo en un hospital de California. A través de un breve comunicado de prensa colgado en sus redes sociales, los actuales campeones de las Grandes Ligas dieron a conocer la noticia y pidieron respetar la privacidad de la familia Lasorda.

Los Angeles Dodgers Hall of Fame great Tommy Lasorda has been hospitalized in Orange County. Lasorda, 93, was admitted and he is in intensive care, resting comfortably. The family appreciates everyone’s thoughts and prayers; however, they request their privacy at this time.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 15, 2020