Hoffenheim golea a Bayern Múnich y sube al liderato de la Bundesliga. Hoffenheim no tuvo piedad del actual monarca de Europa y goleó 4-1 a Bayern Múnich, en partido correspondiente a la segunda jornada de la Bundesliga. La sorpresa se gestó en el primer tiempo con los goles de Ermin Bicakcic (16’) y Moanes Dabour (24’). Los Bávaros se acercaron con un tanto Joshua Kimmich (36’), pero en el complemento Andrej Kramaric (77’ y 92’) marcó un doblete y concretó el inesperado triunfo de su equipo.

ThE BuNdEsLiGa Is A ONe-HoRsE RaCe 😉 pic.twitter.com/KHYlpVr7HS

Bayern llegó a este encuentro tres días después de vencer en tiempo extra a Sevilla y obtener su cuarto título del 2020, pero nada de esto importó para los locales. Al minuto 16’, Hoffenheim golpeó por primera ocasión a su rival en un tiro de esquina que remató Ermin Bicakcic para vencer a Manuel Neuer.

#TSGFCB HIGHLIGHTS 📺

Hoffenheim go 🔝 with a big win vs defending champions Bayern 🎥 pic.twitter.com/OaajnPsowu

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 27, 2020