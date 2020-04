Histórico pateador de la NFL muere a causa del coronavirus. El virus del coronavirus cobró la vida de un histórico pateador de la NFL. Este domingo, se dio a conocer del fallecimiento de Tom Dempsey, ex jugador de los Santos de Nueva Orleans, Águilas de Philadelphia, Carneros de Los Ángeles, Petroleros de Houston y Bills de Buffalo, quien tenía 73 años y padecía desde hace más de un lustro de demencia.

Our thoughts are with the family of legendary @Saints kicker Tom Dempsey, who passed away after contracting coronavirus.

His 63-yard field goal was an NFL record for 43 years. pic.twitter.com/6kgNefLzAe

— NFL (@NFL) April 5, 2020