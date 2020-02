Histórico de los Azulejos de Toronto pierde la vida. Los Azulejos de Toronto anunciaron la muerte de su ex jugador Tony Fernández, quien falleció a causa de complicaciones renales. El dominicano jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas con este equipo canadiense y ganó la Serie Mundial de 1993, la segunda consecutiva para los Azulejo.

“Los Azulejos de Toronto están profundamente entristecido por el deceso de Tony Fernández, uno de nuestros jugadores más famosos y respetados. Tony dejó una marca imborrable en los corazones de una generación de aficionados de los Azulejos durante 12 inolvidables temporadas con el equipo. Su impacto en la comunidad de beisbol en Toronto y a lo largo de Canadá es inmensurable”, publicó el equipo al conocer la muerte del pelotero.

Fernández jugó por 17 años en las Grandes Ligas, 12 de ellos con Toronto. Ganó cuatro Guantes de Oros consecutivos y se coló en cinco ocasiones al Juego de las Estrellas. El ex parador en corto debutó en 1983, a la edad de 21 años, con Toronto, con quienes jugó en cuatro periodos distintos (1983-1990, 1993, 1998-1999 y 2001).

Tras la temporada de 1990, Tony Fernández fue cambiado a los Padres San Diego, junto con Fred McGriff, por Roberto Alomar y Joe Carter, quienes ayudaron a los Azulejos a ganar su primer título de Grandes Ligas. En 1993, Toronto readquirió a Fernández, quien se encontraba con los Mets de Nueva York.

En ese año, el parador en corto fue pieza fundamental para que los Azulejos obtuvieran su segunda campeonato al hilo. El infielder bateó .333 y produjo nueve carreras en seis partidos de la Serie Mundial ante los Phillies de Philadelphia.

Tony Fernández es el líder histórico de la franquicia de Toronto en juegos disputados (1,450), imparables (1,583) y triples (72).

Tony Fernandez was an absolute magician at short and would regularly make the ridiculous routine.

I was crushed when the Jays traded him in 1990, but was so thrilled when he came back to win a World Series in 1993.

Here are his five RBI from Game 4.

What a player. RIP pic.twitter.com/FbqpOpSLsJ

— Mike Beauvais (@MikeBeauvais) February 16, 2020