Hirving Lozano en la mira de Newcastle. Hirving Lozano llegó como la contratación bomba de Napoli para la actual temporada. El canterano de Pachuca se convirtió en el fichaje más caro de la historia de este club, sin embargo, todo parece indicar que su futuro inmediato no será con los Azzurri.

De acuerdo al portal ‘TodoFichajes’, Newscastle habría comenzado las negociaciones con la directiva de Napoli para hacerse de los servicios del Chucky. Las Urracas están cerca de ser adquiridas por Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, y se convertirían en uno de los clubes más ricos de la Premier League.

Debido a esto, el conjunto inglés buscaría hacerse contrataciones importantes en el próximo mercado de fichajes y pelear los primeros lugares a partir de la siguiente temporada. Pese a su interés por Lozano, Newcastle deberá pelear con Everton, escuadra que también ha mostrado interés en el atacante mexicano, a petición expresa de Carlo Ancelotti, entrenador del equipo.

Ancelotti era el director técnico de Napoli cuando el Chucky llegó a Napoli. Tras su despido, el jugador de la Selección Mexicana perdió protagonismo en el conjunto italiano y ha sido relegado a un rol de banca, debido a que no es del agrado de Gennaro Gattuso, sucesor de Carlo en el banquillo napolitano.

Newcastle United have ‘started talks’ with Napoli over a €40m including bonuses move, for forward Hirving Lozano this summer. So far there has been nothing concrete, the two clubs have simply been ‘exchanging information’ on the Mexican forward. [Arena Napoli] #NUFC pic.twitter.com/w4R3JGhq3T

— NUFC 360 (@NUFC360) May 19, 2020