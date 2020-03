Hirving Lozano dejaría a Napoli en verano. Hirving Lozano podría estar por vivir sus últimas semanas con Napoli, debido a que no es del agrado de Gennaro Gattuso. De acuerdo a un medio italiano, el estratega de los Azzurri tendría en la “lista negra” al mexicano y buscaría que la directiva del club lo acomode en el próximo mercado de pases.

Según el ‘Il Mattino’, el mexicano sería uno de dos futbolistas que no entrarían en planes de Gattuso para la próxima temporada. El otro se trataría de Kalidou Koulibaly, el cual habría despertado el interés de PSG y Manchester City.

⚽️ El diario napolitano Il Mattino, afirmó que no hay marcha atrás en la salida del jugador mexicano, Hirving Lozano, quien no ve minutos con la escuadra por lo que ven sí o sí su salida en el próximo mercado de verano junto con el senegalés Kalidou Koulibaly. pic.twitter.com/zGyQyKSB9D

A pesar de que prácticamente no ha jugado con los Napolitanos desde la llegada de ‘Rino’ al banquillo de este equipo, Hirving Lozano todavía contaría con futuro en balompié europeo, debido a que podría contar con una oferta del futbol de Inglaterra.

De acuerdo a múltiples reportes, Carlo Ancelotti, entrenador de Everton, pedirá a su directiva que hagan un esfuerzo por fichar al Chucky para el siguiente año de la Premier League. El estratega italiano fue el arquitecto de la llegada del mexicano a Napoli, cuando era el director técnico de los Azzurri.

Debido a la petición de Ancelotti, los Napolitanos pagaron alrededor de 40 millones de euros a PSV por la carta de Lozano y se convirtió en el fichaje más caro de la historia de esta franquicia.

Los malos resultados no acompañaron a Carlo Ancelotti y fue despedido por Napoli. Esta decisión resultó contraproducente para Lozano, quien apenas ha disputado 136 minutos desde la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo.

