Hijo del Santo acepta que su retiro de la lucha está cerca.

El Enmascarado de Plata luchará este domingo en Atlanta y pronto cumplirá 58 años de edad.

Uno de los momentos que más retumbarán en la lucha libre mexicana está cerca de concretarse. Luego que el Hijo del Santo reveló que ya piensa en el retiro, pues el cuerpo le pide descanso a sus casi 58 años de edad y 38 dedicado a la lucha. Hace unos días desenmascaró a un impostor en redes.

“Es algo natural, todos los deportistas tenemos un límite, yo voy a cumplir 38 años de carrera. Me siento bien, ágil, pero el cuerpo va pidiendo que vayamos parando. Ya lo vamos pensando, no en este momento, pero sí próximamente”, dijo a El Blog de la Lucha.

Al preguntarle si disputará máscara contra cabellera ante Doctor Wagner Jr. el enmascarado de plata destacó que no. Sin embargo, habló de un duelo de máscaras contra otro rival de peso en el pancracio.

“No, ya le dije que no me interesa la cabellera, si acaso me animo sería con el Hijo del Solitario máscara contra máscara”. Señaló en la charla tras una exhibición.

El Hijo del Santo protagoniza una importante cartelera en México y los Estados Unidos. Pues este 14 de marzo tendrá una función en Atlanta con Mil Muertes, Vary, Poder, Nocturno, Dragón, Gino Medina, entre otros.

Sin duda las personas que puedan ver al Hijo del Santo, deberán disfrutarlo al máximo, porque sería la última vez que lo podrían ver en el cuadrilátero.

