Hijo del Fantasma tiene fecha de presentación en WWE NXT.

En primer lugar, la Superestrella de WWE compartió cuándo saltará al cuadrilátero de la empresa estadounidense.

El Hijo del Fantasma firmó contrato con la WWE en agosto del 2019 pero una lesión en la rodilla le previno debutar hasta ahorita.

A través de su cuenta de Instagram, el Hijo del Fantasma expresó la felicidad de este nuevo reto en la WWE: “Es la hora” .

.@hijodelfantasma makes his #WWENXT debut against @GentlemanJackG in Interim NXT Cruiserweight Championship Tournament action. https://t.co/F2Zu12mVBz

— WWE NXT (@WWENXT) April 16, 2020