Hijo de Maradona asegura que Lionel Messi no podrá superar a su papá. Uno de los debates más intensos sobre el futbol Argentino es acerca de si Lionel Messi ya superó a Diego Armando Maradona como el mejor jugador de la historia del país. Pese a que existen opiniones divididas, el hijo de Maradona dio por terminada esta discusión y coronó al ex jugador de Napoli y Boca Juniors como el más “grande”.

😳¡Vuelven a abrirse el debate! 🇦🇷El hijo de #Maradona dejó en claro que su padre es sinónimo de fútbol, sin demeritar lo que ha hecho #Messi

🤔Para ti ¿quién es el mejor 🔟? pic.twitter.com/rwspbHOEWh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 15, 2020

Entrevistado acerca de este tema, Diego Maradona Sinagra aseguró que su padre es el “futbol” mismo. Además, detalló que no se puede comparar con Messi debido a que la propia afición argentina rompe en llanto al hablar del “10”.

Los cinco elegidos: quienes son los futbolistas que jugaron con Diego Maradona y Lionel Messi https://t.co/9stOKD9tZQ — Clarín Deportes (@Clarin_deportes) April 15, 2020

“Ahora, compararlo (a Messi) con mi viejo no se sostiene, porque Diego Armando Maradona es tan grande, él es el fútbol. Y no lo digo porque sea mi viejo, sino porque hablo con la gente y llora cuando se refiere a él, por cómo jugaba, lo que hacía en una cancha. A mi viejo nadie lo va a igualar ni se le puede comparar con nadie”, expresó el ex jugador.

Hijo de Maradona asegura que Lionel Messi no podrá superar a su papá y explica la razón

A pesar de que dejó en un segundo puesto a Lionel Messi, Maradona Sinagra mencionó que el jugador de Barcelona es mejor que Cristiano Ronaldo, pero reiteró que no puede ser puesto al mismo nivel que su papá.

Messi es el más grande después de mi padre: hijo de Diego Maradona ¿Están de acuerdo con esta declaración? 🤔 https://t.co/HuYHEK068O pic.twitter.com/GW6IJtmehh — La Afición (@laaficion) April 15, 2020

“Messi es un gigante, me encanta, mucho más que Ronaldo (Cristiano), pero mucho más, y discuto con la gente cuando lo comparan con mi viejo, porque los terrestres no se comparan con los extraterrestres”, añadió en charla con el diario AS.

Diego Maradona Sinagra, hijo del 'Pelusa', no se escondió para hablar del eterno debate entre Leo Messi y el actual entrenador de Gimnasia. Además, se quedó con el delantero del Barcelona por delante de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/s6KTFxkiCC — noticiasfutbol (@433noticiasfut) February 26, 2020

Por último, el hijo mayor de Maradona dio a conocer quiénes son los mejores futbolistas de la historia. El nacido en Nápoles colocó en primer puesto al ex campeón del mundo, posteriormente a Messi. En tercer lugar puso a Johan Cruyff y finalmente a Pelé, a quien criticó por no haber revolucionado el deporte.

Síguenos en Twitter @ElDictamen