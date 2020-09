Hija de La Roca es la persona más joven en firmar con la WWE

Simone Johnson, hija de Dwayne “La Roca” Johnson, se ha convertido en la novata más joven en firmar con la WWE. Su debut fue el 13 de septiembre, pero según anunció en redes sociales, lleva entrenando desde febrero. Lo anterior derivado de su tercera operación “Nada divertida” en la rodilla.

La firma que le recibirá será NXT, el programa donde inician las nuevas grandes promesas de la marca. Todo parece indicar que su primer encuentro televisado sería a finales de presente 2020. Esta decisión obviamente ha sido aplaudida por su padre quien se ha mostrado muy orgulloso al respecto.

Simone con 18 años ya tiene su propia casa en Florida, así como una empresa con un valor estimado de medio millón de dólares. Además de un ejército de seguidores en redes sociales. Por su parte, su madre, Dany García, fundó “The Garcia Companies”. Y sostiene una buena relación con Dwayne pese a que el matrimonio terminó. Tal parece que el amor por la lucha es una tradición familiar. Ya que el padre de La Roca fue Rocky Johnson, un canadiense que fue el primero campeón negro de la WWE.

A continuación el Tuit de Simone respecto a la intervención en su rodilla:

so tomorrow i’m having knee surgery for the third time. as not fun as surgery is, i’m looking forward to my knees not popping out anymore✌🏽🙃

that said, please send me video games suggestions, movie suggestions (preferably scary) or anything else to help pass the time

— 𝖘𝖎𝖒𝖔𝖓𝖊 (@SimoneGJohnson) September 13, 2020