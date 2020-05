Higuera se sincera: “Firmar a Almeyda fue una odisea”. La última época dorada de las Chivas tuvo un gran pastor: Matías Almeyda. Con el ‘Pelado’ en el banquillo, el Rebaño Sagrado alcanzó siete finales y conquistó cinco títulos. Sin embargo, su llegada al equipo tapatío no fue fácil.

En 2015, Chivas no pasaba por su mejor momento y José Manuel ‘Chepo’ de la Torre no encontraba la fórmula ganadora. La directiva, encabezada por Jorge Vergara y José Luis Higuera, buscaron soluciones y decidieron fichar a Almeyda.

En aquella época, el director deportivo del Rebaño era Néstor de la Torre, hermano del técnico, por lo que despedir al ‘Chepo’ no fue cosa fácil. En una entrevista por Instagram, José Luis Higuera recordó la odisea que vivieron para ‘darle aire’ a José Manuel y traer a Matías.

“La contratación de Matías Almeyda fue toda una odisea. Tenía que hacerlo solo porque no se podía saber, con el liderazgo de Jorge y creo que sé hacer bien las cosas confidenciales. Fueron tres procesos, la selección del técnico, su contratación y la llegada al aeropuerto. Fue una anécdota increíble, la hice prácticamente solo. Fue interesante porque se vivió a la par de la salida del ‘Chepo’, teníamos un director deportivo que no podía saber nada y no quería despedir a su hermano”, relató Higuera.