Higuera le pega con todo a Gignac y Nahuel.

El presidente de Atlético Morelia, José Luis Higuera, no se guardó nada en contra de Tigres y reveló en un programa que “le cagan” ambos futbolistas y el equipo felino en general.

“A mí lo que representa Tigres y como se ha hecho no me gusta, no me gusta un equipo así, me quedo por descuento con Monterrey. A mí, un equipo de lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan los jugadores como Nahuel, como Gignac, por eso me quedó con Monterrey, por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así”.

En el Clausura 2017 Chivas venció a Tigres en la Final e Higuera estaba como directivo en el Rebaño. Por eso habla de Gignac con conocimiento de causa y lo tunde en su forma de ser dentro del campo.

“Tienen a un jugador, Giganc, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todo mundo. Es un gran jugador, campeón de goleo, lo quisiéramos cualquiera en nuestro equipo, pero no me gusta su personalidad en la cancha. Es soberbio, altanero, no saben perder”.

Cerró sus comentarios al tocar tema sobre Nahuel Guzmán, y dijo que fuera de la cancha. Tanto él como el francés, son excelentes personas, pero su crítica va dentro del campo de juego.

Higuera le pega con todo a Gignac y Nahuel.

“Es el reflejo. Una vez me tocó compartir un vuelo a Argentina con él. Fuera de la cancha son grandes personas, pero dentro me parecen paupérrimos. Nahuel dentro de la cancha ha hecho juegos sucios y se me hace grave porque son compañeros de profesión”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.