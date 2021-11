Higuera confiesa que se equivocó al fichar a Oribe Peralta. Este martes, las Chivas confirmaron la salida de Oribe Peralta, cinco torneos después de anunciarlo como uno de sus refuerzos bombas, y pusieron fin a una de sus contrataciones más criticadas de los últimos años.

Tras conocer la noticia, José Luis Higuera, exdirectivo de Guadalajara, aceptó que fue una mala decisión haber fichado al Cepillo, debido a que su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas generadas por el club y la afición.

“Nos equivocamos, es un gran jugador, una gran persona y esto no quiero que se malentienda, pero como decisión deportiva fue mala; nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento”, declaró el ahora directivo de Atlético Morelia en entrevista con el portal Mediotiempo.

Cuestionado sobre el motivo por el que decidió fichar al entonces atacante de América, Higuera confesó que fue una determinación precipitada y originada por la presión que había alrededor del conjunto tapatío.

“Habían muchas urgencias y nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado antes; todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas, y esa vez no, teníamos varias presiones y fue una decisión que no era para el modelo exitoso en Chivas”, añadió.

Asimismo, aceptó que, tras conocer lo que pasó en la relación entre el Cepillo y Chivas, nunca debió proponer el fichaje del ex seleccionado nacional. “Revisas el rendimiento y fue de las decisiones que no se debían tomar en Chivas. Como CEO no debí haber ni siquiera propuesto una mesa para tomar una decisión, no tenía que pasar ni el primer filtro”, reveló.

Finalmente, reconoció que fue la desesperación por tener un referente en Guadalajara lo que orilló al equipo a dar un contrato a Peralta. “Si yo me hubiera detenido a evaluar lo que había pasado con jugadores similares, ninguno había dado resultados; creo que nos ganó la desesperación de tener un referente y de tener un jugador con la jerarquía que tenía Oribe”, concluyó.

