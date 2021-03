Higuera asegura que llevar a Oribe a Chivas fue un error.

El ex presidente de Chivas , Jose Luis Higuera, considera que fue un error haber llevado a Oribe Peralta a Guadalajara porque no encajaba en el modelo deportivo del Rebaño .

En una entrevista concedida a Medio Tiempo, Higuera, quien es actual presidente de Atlético Morelia acepta que llevar al ‘Cepillo’ no fue lo mejor.

“Nos equivocamos”, dijo Higuera. “Es un gran jugador, una gran persona y esto no quiero que se malentienda”.

“Pero como decisión deportiva fue mala”, dijo, “nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento”, comentó.

La llegada de Oribe Peralta se hizo en 2019 en un traspaso directamente del América y llegó al equipo de Guadalajara con 35 años.

“Había muchas urgencias y nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado antes”, dijo, “todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas. Y esa vez no”, destacó.

“Teníamos varias presiones y fue una decisión que no era para el modelo exitoso en Chivas”, aseguró.

“Revisas el rendimiento y fue de las decisiones que no se debían tomar en Chivas”. Siguió contando y más allá de que esa decisión no fue únicamente suya sino de varias personas agregó que no debió proponerlo y que no tuvo que haber pasado ni el primer filtro.

Que Oribe Peralta llegara al Rebaño fue una decisión colegiada entre Amaury Vergara, Mariano Varela, Marcelo Michel Leaño y él mismo.

“Si yo me hubiera detenido a evaluar lo que había pasado con jugadores similares, ninguna había dado resultados”, aseguró.

“Creo que nos ganó la desesperación de tener un referente y de tener un jugador con la jerarquía que tenía Oribe”, dijo.

Sus resultados no han sido lo esperado, pues mientras que en algunos partidos no fue convocado y otros participó como suplente, desde 2019 sólo ha jugado en nueve partidos con dos goles desde entonces.

Mientras que el pasado fin de semana en el que Chivas venció a Pumas fue el séptimo encuentro de forma consecutiva en el que Oribe estuvo en la banca, siendo el juego ante Puebla el último en el que jugó con 64 minutos el 9 de enero pasado.

Finalmente, “fue una total miopía de los que estábamos ahí”, comentó, “yo como la gente de mayor confianza para Amaury fue una mala recomendación”.

