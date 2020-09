Higuaín revela qué motivó su llegada a la MLS.

Gonzalo Higuaín vuelve a sonreír, Miami lo hace feliz y el Pipita está muy ilusionado con esta nueva etapa en su carrera: jugar en la MLS. El delantero argentino reveló qué fue lo que lo motivó a jugar en el futbol estadounidense.

El Pipita habló en exclusiva para TUDN, en la primera entrevista que ha dado tras su llegada a la MLS. Le dijo a Tony Cherchi cuanto le gusta la ciudad y las ganas que tiene de compartir su experiencia en Europa con sus compañeros para conseguir títulos y hacer historia.

Sobre su fichaje por el Inter Miami confesó que platicó con David Beckham sobre la experiencia de jugar en la MLS pero que nada más, no fue para fichar por el equipo aunque el inglés influyó de forma indirecta para que lo hiciera. Recordó que jugaron 6 meses en el Real Madrid, “obviamente me motivó a venir porque quiere decir que las ambiciones de este equipo son grandes”.

Diego Alonso, el entrenador del equipo, ha descrito al jugador como “uno de los mejores delanteros del mundo, un tipo de jerarquía” y está muy agradecido con la directiva por el esfuerzo de traerlo para conseguir grandes cosas.

Por su parte, Higuaín también tuvo elogios para el estratega, con quien platicó días antes de que su fichaje se hiciera oficial, e incluso pudo ver cómo entrena, lo cual le agradó por la pasión y dedicación que muestra el timonel sudamericano.

“Tuve la posibilidad de hablar unos días antes con él (Diego Alonso). Me parece una persona agradable más allá de que fue técnico en México, ganó un título. Me parece una persona sincera, transparente, me gusta su idea de juego y lo vi motivado para lograr cosas importantes, así que ojalá que lo podamos hacer juntos. Están dadas las condiciones”.

Otra de sus motivaciones para ir a Estados Unidos, además de la familia ya que su hermano Federico Higuaín lleva años jugando en la MLS, fueron los diversos espectáculos para disfrutar en el tiempo libre, así como la diversidad de deportes que hay.

“Acá tienes mil cosas para hacer. Hay NFL hockey, béisbol. Hace dos meses me explicaron un poco las reglas del futbol americano y me gusta. Hace unos años fui a ver un partido y sinceramente no entendí por qué duraban tan poco los tiempos, nadie me había explicado.

Es una locura, salían 16 y entraban 16, me volví loco pero aprendí las reglas. Ahora me gusta. Es la base del trabajo, se dan golpes y después están como si nada. En el futbol por ahí hay un empujón y termina en batalla campal, eso hay que tomarlo un ejemplo”.

Sobre Lionel Messi y su deseo por salir del Barcelona, Higuaín no quiso ahondar mucho pero recalcó que: “Son decisiones muy personales. No puedo entrar en eso y ojalá que pueda ser seguir siendo lo que es. Más que eso no te puedo decir es muy personal su decisión”, le dijo a Tony Cherchi.

