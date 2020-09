Higuaín falla penal en su debut con Inter Miami.

Mal debut para Gonzalo Higuaín en Inter Miami tras perder 3-0 con Philadelphia Union el partido.

Pipita intentó por todos los medios pesar en ataque, pero por momentos quedaba solo en la pelea por el balón. Además, falló un penal cuando el juego estaba 2-0 en contra de su equipo y tuvo un conato de bronca con el defensa rival.

Pizarro dio uno de sus peores partidos, por lo que fue un socio menos para Gonzalo en el eje de ataque. Inter Miami es último lugar de la Conferencia Oeste.

Los sueños que parecen imposibles, la MLS los convierte en realidad. Fue en Philadelphia donde Gonzalo Higuaín, en buen momento futbolístico, hizo su presentación con el Inter Miami.

Por si fuera poco, Blaise Matuidi estaba listo para lanzarlo desde medio campo, mientras Rodolfo Pizarro enfrentaba el primer gran reto de su carrera en el exterior. Jugar junto a consagrados del futbol mundial.

No era una afrenta fácil para el mexicano. Los nervios lo carcomían. No es fácil sentir la presión de no equivocarse con dos grandes al lado.

Higuaín mostró la clase de inmediato y de chilena por poco mete su primer gol, pero el palo evitó el júbilo del argentino.

El juego de presentación fue un desastre. Pipita no pudo marcar la diferencia en el campo. Matuidi buscaba asociarse con Pizarro.

El argentino peleó todos los balones, en ataque y hasta el medio campo. Pipita se tiraba al extremo para asociarse con sus compañeros, pero lo dejaban solo y el área quedaba descuidada.

Un tímido intento, tras la recuperación por izquierda, culminó en tiro que se paseó por todo el arco sin crear problemas por parte de Higuaín.

