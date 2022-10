Hierro: Un gigante que tiene que volver a ilusionar.

El nuevo director deportivo del Guadalajara reconoció que aceptó el proyecto porque “es lo más parecido a una selección”.

El español Fernando Hierro fue presentado este viernes como nuevo director deportivo de Chivas en una conferencia de prensa desde el Estadio Akron acompañado del presidente Amaury Vergara.

Hierro, que fue directivo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) cuando España fue campeón del mundo en 2010 aseguró que “Chivas es un gigante que tenemos que volver a ilusionar” desde ya, en el Clausura 2023.

El histórico del Real Madrid como jugador reconoció que le atrajo el proyecto del Guadalajara porque “es lo más parecido a una selección” y que bajo su gestión será primordial el trabajo en fuerzas básicas, aunque Amaury Vergara abrirá la cartera para refuerzos.

“Se le van a dar todas las herramientas a Fernando para que haga bien su trabajo, hemos entendido muy bien que en Chivas tenemos que buscar a los mejores mexicanos”, sentenció el presidente.

“Me convenció la ilusión con Amaury, alguien joven, ilusionado, que tiene un plan y sabe a dónde ir. Chivas es lo más parecido a una selección y eso a mí me ilusionó mucho”.

Aguirre se disculpa con Hinestroza tras lesionarlo

Lanza IVD convocatoria para Becas Deportivas

“Chivas tiene una identidad, una forma de ser y es diferente al resto. Es algo por lo que di el paso de venir, estoy contento y feliz, sé que es un trabajo duro y largo, pero estoy aquí. Acepto el reto con mucha naturalidad, esto es futbol, venimos con un plan, sabemos lo que queremos y venimos a trabajar.

Pasión tenemos, ilusión tenemos y con todo lo que piensa el club, estoy ilusionado con la idea y con el proyecto”, externó Fernando Hierro.

El director deportivo señaló que su proyecto es de dos a tres años para que se consolide en su totalidad, pero negó que vayan a renunciar a “competir desde el primer día” en busca del título de Liga MX.

El futbol es del pueblo, de la gente. Cada país, cultura y liga es diferente, pero evidentemente analizamos. 17 partidos, Repechaje, somos gente de futbol. Un chico super talentoso de Chivas de 20 años lo sabe el mundo entero porque todo el mundo está a un click.

Hierro: Un gigante que tiene que volver a ilusionar.

“Es la ilusión de saber que es un reto nuevo, a partir de ahí sé que las características son diferentes, todos podemos pensar por qué tiene que venir alguien, mejor vengo más limpio, menos intoxicado. Las decisiones del club hay que respetarlas, no quiere decirse que no tenga conocimiento del futbol mexicano, todo lo contrario. En ese aspecto tenemos que estar muy tranquilo, a mí me ilusionó el proyecto, es muy importante empezar bien la competencia y no regalar absolutamente nada”, indicó el directivo español.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ