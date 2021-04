Hertha Berlín despide a entrenador de portero por comentarios homofóbicos. Hertha Berlín anunció el cese del entrenador de porteros Zsolt Petry, quien realizó comentarios homofóbicos y discriminatorios en una entrevista con un periódico de Hungría. El equipo de la capital de Alemania aseguró que las declaraciones que realizó su ahora ex trabajador no representan la visión del club.

El Hertha ha echado a su entrenador de porteros Zsolt Petry tras publicarse una entrevista donde criticaba las políticas migratorias de la UE y el apoyo del guardameta Gulacsi a la comunidad LGTBI



“(El club) ha firmado la Carta de Diversidad y, como club, promueve activamente valores como la diversidad y la tolerancia, que son valores importantes para nosotros. Eso no se refleja en las declaraciones realizadas públicamente por nuestro empleado Zsolt Petry”, informó el conjunto germano.

Por su parte, Petry se defendió y descartó ser homofóbico o xenófobo, como se le ha señalado en las últimas horas, y pidió disculpas por los polémicos comentarios que realizó un día atrás. “Me gustaría subrayar que no soy ni homofóbico ni xenófobo. Lamento mucho mi declaración sobre la política de inmigración y me gustaría pedir disculpas a todas las personas que buscan refugio con nosotros y a las que he ofendido”, declaró en un comunicado de prensa.

Petry desató la furia en las redes sociales después de criticó la ola de inmigración que se ha reportado en los últimos años en Europa. Asimismo, durante su entrevista con el periódico húngaro Magyar Nemzet, criticó a su compatriota Peter Gulacsi por jugar en Red Bull Leipzig, conjunto al que señaló de “apoyar a homosexuales, transvestidos y gente con esas identidades sexuales”.

Hertha Berlín se ubica en la posición 14 de la Bundesliga con 25 puntos. El equipo de la capital está solo dos puntos por encima de la zona del descenso.

