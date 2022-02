Herrera gana duelo a Araujo y suma 200 triunfos en Europa.

Nuevo partidazo de ‘HH’ y el Atlético de Madrid borra al Celta; Orbelín Pineda se quedó en la banca.

LaLiga vivió el primero de sus partidos que enfrentarán a sus mexicanos y Héctor Herrera se impuso en el duelo de connacionales a Néstor Araujo además de conseguir su triunfo 200 en el futbol europeo.

El Atlético de Madrid venció 2-0 al Celta de Vigo en duelo dentro del máximo circuito de España y con ambos mexicanos en la cancha por los 90 minutos, no así Orbelín Pineda quien se quedó en la banca.

Héctor Herrera volvió a tener un partido sobresaliente, hizo un esfuerzo físico importante para moverse en prácticamente todos los sectores del campo. Estuvo entre los elementos que más corrió, tiró a puerta y casi logra una asistencia de no ser por una falla de Lemar.

‘HH’ consiguó su victoria 200 en Europa, 31 de ellas con el Atlético de Madrid, 164 con Porto y 5 con el Porto II, según datos de Óscar Guevara de TUDN.

Néstor Araujo por su parte hizo lo que pudo, quedó lejos de la acción en el primer gol y vio la tarjeta amarilla en este encuentro.

En el Atlético de Joao Félix, Antoine Griezmann o Luis Suárez… la estrella fue Renan Lodi. El lateral brasileño despachó al Celta (2-0) con dos desmarques de extremo, con los que puso brillo a un duelo anodino y permitió al equipo rojiblanco irse a dormir cuarto, en puesto de Liga de Campeones.

Los dos chispazos del brasileño dieron la segunda victoria consecutiva al Atlético en la Liga de 14 que se ha dibujado con la ‘Champions’ como máximo objetivo. No ganaba dos duelos ligueros seguidos desde noviembre, al Osasuna y al Cádiz. Y llevaba sin dejar su portería a cero dos veces seguidas en Liga desde mayo.

Lo que funciona, no se toca. Eso debió decirse Simeone al configurar el once de este sábado, porque pese a hacer referencia en la víspera al “esfuerzo muy grande” que llevan sus jugadores tras el duelo del miércoles contra el Manchester United, apostó exactamente por los mismos once hombres. Joao Félix y Correa arriba, Griezmann y Luis Suárez en el banquillo. También repitió Coudet su once tipo.

No es el Atlético más rutilante, porque llama más la atención el talento que deja en el banquillo -no solo Griezmann y Suárez, también Carrasco o Lemar-. Pero desde luego es el que más intención muestra desde el inicio, con los dos primeros disparos, de Herrera y Correa, en diez minutos. Se encontró a un Celta fuerte en la presión, y dispuesto a castigar cualquier error a la carrera.

Hugo Mallo, y sorprendió con un chut raso al palo corto de Dituro que se introdujo en la portería. Un gol casi de fútbol sala, que dio tranquilidad a la parroquia rojiblanca al intermedio.

El ‘Chacho’ Coudet debió leer la cartilla a los suyos en el intermedio, porque salieron mandando en el encuentro y sembrando de dudas el área de Oblak a balón parado. Pero fue un amagar sin dar, como lo hizo Llorente a renglón seguido, llegando de nuevo por la banda derecha. El partido estaba en tierra de nadie.

Hasta que volvió a aparecer Lodi. Primero fue para buscar un balón a la esquina del área grande de Dituro al que nadie pensaba que pudiera llegar. Pero en el que el brasileño sí creyó, aunque no acabó en nada. Pero es que a la siguiente acción, el extremo brasileño repitió sociedad con Kondogbia. Dibujando un desmarque que el pivote vio a la perfección para colocarle un balón en el área que solo tuvo que tocar ante la salida de Dituro y hacer el 2-0.

El triunfo deja a los locales con 45 puntos, cuartos, pero con dos partidos más que el Barcelona. Lodi acostó al Atlético en puestos ‘Champions’.

