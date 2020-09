Herrera echa la culpa al TRI por lesión de Ochoa.

Miguel Herrera, director técnico del América, explotó contra la Selección Mexicana por la lesión que sufrió Memo Ochoa y el cansancio que sufren varios de sus jugadores.

Ochoa fue baja para el partido ante Cruz Azul al lesionarse durante el calentamiento.

“Lo de Memo es de la selección, por eso no quiero prestar juadores a selección en estas fechas que no son FIFA, claro que no. Córdova estaba fundido, Jorge estaba fundido, Memo se lastima antes de empezar el partido cuando nosotros lo dosificamos bastante bien y nos los regresan fundidos.

“Ellos (selección) no están preocupados por la chamba de nosotros, yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos”.

“Debido a esta situación aunada a las lesiones que ya acumulaba el plantel y a que enfrentan a Pumas el próximo fin de semana, Herrera considerará hablar con Santiago Baños sobre la posibilidad de pedir que no llamen a algunos jugadores al Tri y recordó que equipos como Monterrey también sufrió cansancio de sus jugadores.

“Voy a hablarlo con Santiago (Baños) para ver porque me parece que estos trabajos extra futbol no nos deja nada bueno a los clubes, todos los equipos tienen que hacer cambios, ayer Mohamed lo hizo, yo pasé por selección y nunca los regrese sin poder jugar 90 minutos, pero es algo que tendré que hablar con Santiago.

“Estoy consciente que tiene que trabajar la selección también, yo pasé por ahí, pero nunca pedí un jugador para regresarlo sin poder tener posibilidad de jugar 90 minutos”, añadió Piojo.

Aunque no solamente Ochoa, Santiago Cáceres y Víctor Emanuel Aguilera también se fueron lesionados del Clásico Joven, aunque el “Piojo” descartó que la responsabilidad sea del preparador físico Giber Becerra.

“Nada tiene que ver con Giber, Ema estaba tocado desde la semana pasada, intentamos recuperarlo porque no teníamos mas centrales”.

“Cáceres estaba cargado de una pierna, la lesión de bruno nos dejó sin central y lo de Memo es de la selección”.

“Por eso no quiero prestarlos, claro que estoy molesto por cómo nos entregan a los jugadores. Tenemos que llegar al partido intentando recuperarlos, no se puede tener así a los jugadores, trabajando dos veces al día en Selección”.

