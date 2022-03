Herrera convocado para jugar contra Manchester United.

El mexicano fue llamado por Diego Simeone para jugar la Champions League en Old Trafford.

Héctor Herrera, jugador mexicano del Atlético de Madrid en LaLiga de España, fue convocado por Diego Pablo Simeone para jugar el duelo de Champions League ante el Manchester United en Old Trafford.

El estratega del Atlético ya compartió la lista de 23 jugadores para el viaje que realizarán a Inglaterra este lunes para el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League.

José María Giménez es una de las dudas por una dolencia en el sóleo; Geoffrey Kondogbia y Mario Hermoso trabajan en su regreso y están disponibles en la expedición que sale hoy hasta la ciudad inglesa.

El central uruguayo es el foco de atención en las horas previas. Lesionado el pasado viernes ante el Cádiz, no entrenó el domingo junto a sus compañeros, pero presionará hasta el final sus opciones de poder formar parte del once en el encuentro definitivo del martes, con lo que la sesión de esta tarde en el escenario del duelo aparece como un momento trascendente para comprobar si podrá estar o no a disposición del entrenador para jugar.

Es la principal duda del equipo, con Felipe Monteiro como alternativa para ocupar su sitio en el centro de la defensa. Pero no la única, una vez que Mario Hermoso, que ya inició su reincorporación progresiva al grupo tras su lesión en el aductor de hace dos semanas, y Geoffrey

Kondogbia, que aún no se ha ejercitado con normalidad desde su lesión muscular de hace dieciséis días contra el Celta. También figuran en la lista ofrecida por el técnico, aunque los dos, salvo sorpresa, empezarán en el banquillo en el choque de este martes.

En cualquier caso, Simeone también incluyó seis jugadores del filial en la lista ante cualquier coyuntura: el portero Christian. Los centrales Fran González e Ibrahima Camara, los medios centros Javi Serrano y Alberto Moreno y el delantero (también puede jugar por la banda derecha, incluso como lateral) Carlos Martín.

La convocatoria se completa con los porteros Jan Oblak y Benjamin Lecomte; los defensas Stefan Savic, Felipe Monteiro, Reinildo Mandava y Renan Lodi. En el medio campo están Koke Resurrección, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul y Héctor Herrera.

En la delantera tiene a Ángel Correa, Joao Félix, Antoine Griezmann y Luis Suárez, según informó el club rojiblanco. Cuya expedición partirá a las 11:30 horas tiempo local desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.

Después de la vuelta de Kondogbia y Hermoso a la convocatoria, Simeone tiene cinco bajas seguras para el partido de este martes. Sime Vrsaljko y Thomas Lemar, por sendas lesiones musculares postraumáticas sufridas hace ocho días ante el Betis; Matheus Cunha y Daniel Wass, por sendos esguinces del ligamento lateral interno de la rodilla derecha; y Yannick Carrasco, que cumplirá el segundo de sus tres encuentros de sanción en la Champions League.

