Hernán Pellerano revela las consecuencias del COVID-19 en su cuerpo. La pandemia de COVID-19 provocó grandes estragos en el mundo del deporte y los atletas no solo sintieron los efectos económicos de la crisis sanitaria, sino que vivieron en carne propia los estragos de la enfermedad. En este caso, Hernán Pellerano, exjugador de los Xolos de Tijuana, reveló las consecuencias que dejó el virus SARS-CoV-2 en su cuerpo.

.. @HernanPellerano,ex jugador de #LDU relata cuando estuvo contagiado con #Coronavirus. "No podría respirar bien. Todo el día tosiendo, no podría comer. Baje siete kilos. En la noche la pasaba muy mal, dormía sentado y tuvimos que comprar un tubo de oxígeno" 🎙️. @JuanHerbella pic.twitter.com/hOfQSIaCoK — Gol Sport Radio (@GolSportRadio) September 11, 2020

El defensor aseguró que sufrió una grave neumonía tras contagiarse de este padecimiento y señaló que tenía dificultades para respirar, por lo que compró oxígeno para ayudarse. Asimismo, detalló que perdió siete kilogramos de peso a consecuencia de este mal.

El #COVID19 no es joda y los futbolistas no son inmunes. Conoce la historia de Hernan Pellerano. Luego no vas a pensar más que para los jóvenes es sólo una gripecita o que nada te puede pasar. IG TV 👇https://t.co/eSkI1pC65l

YouTube 👇https://t.co/oakdii98yq pic.twitter.com/NFtd1fcU9G — Juan Manuel Herbella (@JuanHerbella) September 11, 2020

“Yo me empecé a sentir bien de cuerpo (tras su recuperación del virus), pero lo que sí me quedó fue una neumonía increíble. Era una cuestión que no podía respirar. Todo el día tosiendo. No podía ni comer. Bajé siete kilos porque no podía meterme alimento a la boca. A la noche la pasaba muy pero muy mal. Dormía sentado. De cuerpo sí me empecé a sentir bien, no era una gripe como al principio, pero al toser todo el día, tenía mucho dolor de cabeza. Y llegó un momento que tuvimos que comprar un tubo de oxígeno”, declaró en entrevista con Juan Manuel Herbella, exjugador y médico argentino.

Pellerano, quien es hermano de Christian Pellerano, relató que tuvo un ataque de tos y su nivel de oxigenación corporal cayó a 89-90 puntos, por lo que se vio en la necesidad de comprar un oxígeno para mejorar sus niveles.

(VIDEO) – EX LDU: Hernán Pellerano y su terrible experiencia con el Covid-19 https://t.co/n95aqXC7YM — StudioFútbol (@StudioFutbol) September 11, 2020

“El 20 de julio empecé a toser, pero una tos que no podía respirar ni un segundo. Ni la respiración cortita. Nada. Los cardiólogos me dijeron que me compre un oxímetro. En Arequipa por el tema de la altura (2.335M) teníamos que estar en 96/97 y yo estaba en 89/90. Entonces me compré un tubo de oxígeno y cada dos o tres horas me ponía 20 o 25 minutos”, concluyó.

