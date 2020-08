Hernán Cristante coquetea con los Pumas. Hernán Cristante coquetea con los Pumas. Los Pumas continúan en la búsqueda de su entrenador, tras la sorpresiva renuncia de Míchel González a este puesto, y uno de los posibles candidatos al banquillo del club lanzó un mensaje de invitación al equipo. Hernán Cristante, quien ha sido ligado al club, habló sobre lo importancia del equipo Felino en la Liga Mx.

¿Qué les parecería tener a Cristante en Pumas? Los leemos 👀https://t.co/RnPQV0UHJ8 — MedioTiempo (@mediotiempo) August 4, 2020

“Pumas es un gran desafío, es un equipo grande también por todo lo que involucra, es el alma máter de las universidades en México, tiene una estructura increíble, una historia, un pasado reciente muy rico y no me refiero a los títulos; me refiero a lo que significa Pumas, a lo que genera Pumas y es un gran desafío para un equipo grande; uno difícilmente le puede decir que no a una posibilidad de estas”, declaró en entrevista con ‘Territorio Deportivo’.

El exentrenador de Toluca reveló que no ha sido buscado por la directiva del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y meditó que tal vez el equipo continúe con Andrés Lillini como entrenador; ante los resultados obtenidos en las primeras dos jornadas del Guard1anes 2020.

“No he tenido llamadas, no he tenido conversación, ganó los dos partidos; tal vez dejen a la gente que está trabajando, lo que hay que tener el futbol es paciencia”, añadió el otrora portero de los Diablos Rojos.

¿YA HAY DT PARA PUMAS?😼🔍 El argentino Hernán Cristante nos confesó que no ha tenido acercamiento con los Auriazuleshttps://t.co/6kgHLv3sZr pic.twitter.com/swf1GDfdEg — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 4, 2020

De acuerdo a David Medrano, los Pumas buscaron a Víctor Manuel Vucetich para ofrecerle el puesto de estratega, pero el ‘Rey Midas’ declinó la propuesta por los problemas financieros que vive el conjunto Universitario. Asimismo, Hugo Sánchez reveló que fue buscado por los Felinos, pero rechazó de momento tomar el cargo de técnico del club.

