Hernán Cristante confiesa que fue un patán en su primera etapa en Toluca. La directiva de Toluca confió en Hernán Cristante para comandar a Toluca de nueva cuenta, pese a que en su primera etapa estuvo envuelto en la polémica. El entrenador de los Diablos Rojos aceptó que se comportó como un “patán” en su anterior periodo al frente del club mexiquense, sin embargo, reveló que ha trabajado en su carácter explosivo de la mano de una psicóloga.

#Toluca 👹



¡RECONOCE SU TEMPERAMENTO!



Hernán Cristante técnico del @TolucaFC señaló “Es algo que yo estuve inmerso y me equivoque , me vi como un patán, estuve trabajando en la preparación de un técnico en la parte emocional”



Aquí sus palabras : pic.twitter.com/UbJ546Uuep — Podium Deportes (@Podium_Deportes) January 8, 2021

“Lo comenté, es algo que estuve inmerso y me equivoqué, lo dije el otro día me porté como un patán y al menos eso es lo que me hizo ver mi psicóloga y fue algo en lo que estuve trabajando. La preparación de un DT no sólo va inmerso en la fichita, el aspecto táctico, el aspecto físico, sino también en la parte emocional y no sólo en la mía sino en la del grupo”, declaró el exportero.

#Estrategas ⚽ #LigaBBVAMX



Hernán Cristante volvió a la dirección técnica de @TolucaFC para el #Guard1anes2021; el antiguo cancerbero de los Diablos Rojos, tendrá una nueva etapa en el timón de los escarlatas. pic.twitter.com/JUsHXlwqxU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 4, 2021

Cristante reconoció que su actitud hacia los árbitros le generó una fama que a la postre trajo consecuencia para su persona y para su equipo. Asimismo, mencionó que esto provocó que fuera constantemente expulsado en los partidos.

“Fuimos un grupo castigado en algunas cosas, pero si fuimos así, fue porque generamos algo, eso de ‘hazte fama y échate a dormir’. No me da miedo, te podría decir que en las últimas tres expulsiones estuvieron mal porque el árbitro interpretó algo de lo que hacía el Hernán ‘patán’, sin tratar de ser agresivo sin dañar a alguien pero lo hacía y eso proyectó a alguien que no era. Es algo que se tiene que ver reflejado”, añadió.

El técnico de @TolucaFC Hernán Cristante habla del duelo que tendrán ante @Club_Queretaro el próximo domingo en su debut en el torneo #Guard1anes2021 pic.twitter.com/nqgBjkz7VF — Score Final (@scorefinal) January 8, 2021

Hernán Cristante tendrá su debut en su segunda etapa el domingo, cuando los Choriceros enfrenten a Querétaro en el estadio Nemesio Díez.

