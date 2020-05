Hermosillo recuerda el brutal golpe de Comizzo: “Reinoso mandó a golpearme”. Carlos Hermosillo, protagonista del último título liguero de Cruz Azul recordó la final del Invierno 1997. El ex jugador de la Máquina aseguró que el brutal golpe que recibió por parte del arquero de León, Ángel David Comizzo, fue ordenado por el entonces timonel esmeralda, Carlos Reinoso.

En entrevista con Mediotiempo, Multimedios y RG La Deportiva, Hermosillo se sinceró y habló ‘a calzón quitado’. El ‘Grandote de Cerro Azul’ no arrancó la final de vuelta debido a una lesión en las costillas. Fue precisamente esa zona donde impactó Comizzo tras las órdenes del ‘Maestro’ Reinoso.

“En esa jugada Palencia falla una solo y la echa fuera, y la siguiente jugada es la mía. Yo la abro, Palencia tira el centro y Comizzo sale olvidándose del balón y me pega. Era cárcel la patada”, relató Hermosillo.

“Seguramente le dijo Reinoso que me golpeara, y lo digo con todo respeto a mi maestro que tanto amo y respeto, pero se le olvidó a Comizzo que las costillas no están en la cabeza. Me voló la cabeza”, abundó.