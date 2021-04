Henry Martín vacunado como candidato para ir a Olímpicos.

El delantero del América y varios jugadores del Cruz Azul fueron vacunados de cara a la justa olímpica tras estar en una prelista.

Henry Martín, delantero del América, formó parte de una lista preliminar de jugadores considerados para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Luego de ser vacunado contra el COVID-19 como parte de las medidas sanitarias para el magno evento.

Al igual que Henry, fueron varios elementos del Cruz Azul, su rival la noche de este sábado dentro de la Fecha 15 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX .

Luis Romo, Orbelín Pineda, Sebastián Jurado y Santiago Giménez fueron los elementos de La Máquina que recibieron la dosis de la vacuna contra el coronavirus de cara a la justa veraniega.

Por parte del América, además de Henry Martín, se espera la próxima semana acudan a vacunarse también Sebastián Córdova y Guillermo Ochoa, informó este sábado Javier Rojas, de TUDN.

Los casos de Henry Martín, Luis Romo y Guillermo Ochoa son como prospectos de refuerzos para la Selección Mexicana Olímpica. Debido a que superan la edad de 24 años para asistir al evento.

Cabe recordar que luego de que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se aplazaran un año debido a la pandemia de coronavirus. Se avaló que los equipos Sub 23 de futbol varonil permitieran que la categoría subiera a Sub 24 para que los prospectos no se perdieran este ciclo olímpico.

La inoculación se realizó bajo todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias del paí

