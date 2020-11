Henry Martín tacha al VAR por su gol anulado al América.

Henry Martín, delantero del Club América, alzó la voz en redes sociales y dio su opinión respecto al gol que le anularon en el duelo de su equipo ante Tigres en el Guard1anes 2020 BBVA MX.

El yucateco culminó una gran jugada de Giovani en el segundo tiempo. El árbitro central Marco Antonio Ortiz dio por bueno el gol en primera instancia aunque el VAR hizo que cambiara la decisión.

“No hay imagen contundente en donde se vea que ésto no fue gol para cambiar la decisión que ya se había tomado”, escribió Martín.

Nomás entro aquí para decirles que según la propia filosofía de la Comisión de Arbitraje sí era gol de Henry. No era concluyente la imagen para revertir la decisión que se había tomado en la cancha. Eso nos han dicho. Y el árbitro ni se tomó la molestia de ir a revisar. — Paco Villa (@Paco_Villa_) November 2, 2020

De hecho, el tuit respondió a uno publicado por Paco Villa, narrador y comentarista de TUDN en donde coincide que, acorde a la “filosofía de la Comisión de Arbitraje”, Martín debía celebrar la anotación.

El argumento principal es que ninguna de las tomas muestra con claridad que la pelota no rebasó por completo la línea de meta.

A pesar de eso, América logró los tres puntos ante Tigres gracias a un marcador de 3-1.

Miguel Herrera, director técnico de América, reveló que tiene el propósito de mantenerse al margen de las decisiones del VAR e n la recta final del Guard1anes 2020 BBVA MX.

No hay imagen contundente en donde se vea que ésto no fue gol para cambiar la decisión que ya se había tomado… Maaaal ❌🤦🏻‍♂️ https://t.co/6k2XFU6vd7 pic.twitter.com/GPD0r0EnD0 — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) November 2, 2020

El ‘Piojo’ aseveró que, después del gol anulado a Henry Martín ante Tigres, no intentó ver si la decisión era acertada o no, algo que confía mantener en los próximos partidos.

“No puedo hablar del VAR, ellos tuvieron su toma, la decisión la tomaron ellos, ni siquiera lo pusieron. Es una decisión simplemente por la gente de la cabina, si no entró bien, la decisión es de ellos. Trabajamos para hacer lo mejor, hemos intentado no meternos con ellos en el cierre del torneo. Más allá de si se toma en TV la jugada de un gol u otro, el equipo no para y conseguimos anotación sobre el final”.

