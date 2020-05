Henry Martín explica su ‘amor’ por el protector bucal. En los últimos meses, Henry Martín ha encontrado un nuevo ‘amigo’ en el terreno de juego y no nos referimos al gol. El atacante del América porta con regularidad un protector bucal, mismo que usa para evitar el dolor en su mandíbula.

El delantero mexicano explicó que usa el protector bucal debido a la intensidad, fuerza y presión que pone en los encuentros. Martín relata que, al término de los cotejos, terminaba con un gran dolor en la mandíbula por lo que acudió al médico.

“Sí lo uso por protección, ha habido caso en donde los jugadores se rompen dientes y encías en los choques, pero principalmente porque yo muerdo mucho en los partidos, aprieto mis dientes y al finalizar los juegos me dolía mucho la mandíbula, y cuando fui al dentista me sugirió usarlo, me dijo que al principio iba a ser muy incómodo porque es muy grande”, relató Henry Martin.

Martin compartió su experiencia con su nuevo ‘amiguito’. Señaló que en un principio le causaba vómito hasta que se acostumbró.

“Comencé a usarlo desde los entrenamientos y al principio me daba ganas de vomitar, me lo quitaba por ratos y cuando me controlaba me lo volvía a poner y después de un tiempo me adapté”, añadió el ariete yucateco.

Pese a que logró adaptarse, compartió que el proceso no fue fácil. Martín explicó que le tomó tiempo acostumbrarse a él y ahora se siente inseguro si no lo porta en el terreno de juego.

“Cada vez que el partido se pausa cuando me puedo acercar a la banca les pido agua y lo enjuago porque se llena de saliva y te reseca demasiado la boca, y ahora ya me siento más seguro de usarlo porque después de acostumbrarme ya me siento inseguro. Ahora que pase esto voy a mandar a hacer un nuevo diseño porque en más fotos parece que estoy chimuelo”, finalizó Henry Martín.

En el presente Clausura 2020, Martin suma 617 minutos y 2 goles en 8 partidos.

