Héctor Velázquez acuerda con Orioles de Baltimore. Después de que fuera puesto en libertad por los Medias Rojas de Boston, el lanzador mexicano Héctor Velázquez encontró una nueva casa en las Grandes Ligas. El nacido Ciudad Obregón, Sonora acordó un contrato con los Orioles de Baltimore, tras ser reclamado de waivers por las oropéndolas.

Velázquez cuenta con tres años de experiencia en MLB y es ganador de la Serie Mundial, al coronarse con Boston en 2017. El pitcher derecho fue comprado por los Medias Rojas procedente de los Piratas de Campeche después de consagrarse como uno de los mejores lazadores de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En tres temporadas con Boston, Héctor Velázquez acumula un récord de 11-7 con una efectividad de 3.90 en 89 juegos. Aunque en México lució como abridor, en las Grandes Ligas ha disputado la mayoría de sus juegos desde el bullpen. El sonorense presume un promedio de carreras limpias de 2.99 en 99.1 entradas.

Como lanzador inicialista, el ex jugador de los Aceros de Monclova y Piratas de Campeche ha sido vapuleado en sus pocas salidas. En 19 juegos, el nacido en Ciudad Obregón tiene un récord de 3-6 y un efectividad alta de 5.27.

The Orioles have claimed RHP Hector Velázquez off waivers from the Boston Red Sox.

A pesar de brindar resultados como relevista, Velázquez fue subido y bajado a las Ligas Menores por los Medias Rojas. Finalmente, el lanzador fue dejado en libertad la semana pasada tras la contratación del ex jugador de los Astros de Houston, Colin McHugh, quien ocupó el lugar en el roster de los 40 del mexicano.

The #RedSox today signed RHP Collin McHugh to a one-year contract for the 2020 season.

To make room for McHugh on the 40-man roster, the club designated RHP Hector Velázquez for assignment.

— Red Sox (@RedSox) March 5, 2020