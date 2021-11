Héctor Moreno es baja de la selección mexicana por lesión.

Héctor Moreno abandonó la concentración de la selección mexicana durante las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022, y causó baja por lesión debido a que el defensa no se encuentra al 100% físicamente para jugar ante Canadá.

El central de 33 años no estuvo con México ante Estados Unidos este viernes al no haberse podido recuperar de la lesión muscular que lo aqueja, así lo confirmó el propio Gerardo ‘Tata’ Martino previo al encuentro.

A pesar de que hubo esfuerzos por parte del cuerpo técnico del Tri para que estuviera listo y recuperado. El zaguero de Rayados de Monterrey no logró recuperarse y su lugar lo tomó ‘Cata’ Domínguez.

BBVA MX.

Bottas gana carrera sprint en Brasil y Checo fue cuarto

El Águila-Leones deja en el terreno a Diablos Rojos

Gerardo Tata Martino, director técnico de la selección mexicana. Asegura que le preocupa volver a encaminar la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y que no está preocupado por que el Tri tenga tres partidos perdidos ante Estados Unidos.

“A mi no me preocupan los tres partidos perdidos con Estados Unidos”. Dijo el ‘Tata’ Martino, “lo que me preocupa es volver a encaminar la eliminatoria, esa es mi mayor preocupación”.

“La realidad es que necesitamos recuperarnos pronto porque tenemos un rival de mucho calibre como es Canadá y necesitamos recuperarnos de la derrota de esta noche”. Comentó el técnico.

Héctor Moreno es baja de la selección mexicana por lesión.

Más allá del partido, el sentimiento de un encuentro que es importante para la afición y la rivalidad de la zona es parte de la frustración.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen