Héctor Moreno coquetea con la MLS. Héctor Moreno fichó hace un año con Al-Gharafa, conjunto de la Liga de Qatar, sin embargo, el defensor mexicano comienza a pensar en su futuro y lanzó un guiño al balompié estadunidense. El zaguero reveló que desea jugar en la Major League Soccer (MLS) y mencionó que Carlos Vela, Jonathan dos Santos y Giovani dos Santos le han dado bueno críticas de este campeonato.

Algún día jugaré en la MLS: Héctor Moreno https://t.co/CIK3JdqBba pic.twitter.com/IHJAGkmQU5 — Milenio (@Milenio) June 21, 2020

“Si, desde luego (me gustaría), como lo había dicho, es una liga que está creciendo mucho, que está levantado interés en todo el mundo; nunca he vivido allá, pero sé que la calidad de vida es buena. Carlos (Vela), Jonathan (Dos Santos), Gio (Dos Santos) en su momento y ahora con Chicha (Javier Hernández), solo me dicen cosas buenas sobre la calidad de vida, de la MLS y de sus clubes también. Si solo escuchas buenas cosas al respecto, desde luego que uno quiere probar esa opción, veremos en un futuro”, declaró Moreno en entrevista con Glen Davies.

Pese a esto, el canterano de Pumas reiteró que está bajo contrato con Al-Gharafa y aseguró que vive feliz en Qatar, empero, reiteró que deja abierta la posibilidad de emigrar a Estados Unidos en un futuro para jugar en la MLS.

¿Coqueteando a la MLS o qué hace? 😏https://t.co/xgwakzFESB — MedioTiempo (@mediotiempo) June 20, 2020

“Tengo contrato aquí (en Al Gharafa SC), y no quiero faltar al respeto y decirme quiero ir ya, estoy bien y feliz aquí (en Qatar), peros siempre habrá la posibilidad de ir para allá, algún día jugaré (en MLS) eso es seguro, claro si me quieren”, concluyó.

Héctor Moreno comenzó su aventura qatarí en julio de 2019, cuando fue vendido por seis millones de euros por Real Sociedad a Al-Gharafa.