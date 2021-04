Héctor Mora buscará un lugar en el róster de El Águila.

Después de ser titular, a sus 18 años, en el Pacifico con Venados de Mazatlán.

Creció en los campos de la Liga Infantil Beto Ávila y, en innumerables ocasiones, llevó en el pecho el nombre de Veracruz en eventos nacionales. Hoy, es uno de los jugadores que realiza la pretemporada con El Águila de Veracruz; se trata de Héctor Mora González.

Mora nació en Medellín de Bravo, Veracruz, tierra conocida por su producción de mango, y es uno de los veracruzanos, en este gran regreso de El Águila de Veracruz, que busca debutar profesionalmente en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Morita”, como es conocido en Veracruz, se siente feliz de jugar en el equipo de su tierra, después de un extraordinario invierno con Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) donde fue titular en las paradas cortas a sus 18 años.

“Me siento muy contento, agradecido con la directiva que me haya dado la oportunidad de estar aquí en Veracruz, que es mi casa”.

Por lo tanto “ayudó a madurar bastante, más de lo que yo llevaba, me siento feliz de que me hayan dado la oportunidad allá en el Pacifico; me han dicho que me ven muy bien, cambiado en el físico y he estado trabajando muy duro”, destacó el torpedero.

Héctor Mora es sobrino de Enrique Malpica, ex-jugador de El Águila de Veracruz, por lo que otra generación de Mora vestirá los colores de El Glorioso.





Mientras que en el día 12 de pretemporada en los campos de la Liga Infantil Beto Ávila, subió la intensidad en la preparación de los jugadores, al iniciar con un Live BP (juego simulado), corrido de bases, defensa individual y práctica de bateo.

Finalmente los extranjeros Edison Frías, Héctor Gómez, Ronald Ramírez y el mexicano Irwin Delgado ya trabajaron al parejo de sus compañeros.

