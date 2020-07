Héctor Herrera y Atlético de Madrid se medirán al Leipzig.

Los cruces para los Cuartos de Final y Semifinales de la UEFA Champions League quedaron definidos, a falta de que se concluyan cuatro series de Octavos de Final, y con un posible duelazo a la vista entre Juventus y Real Madrid.

El mexicano Héctor Herrera se enfrentará con Atlético de Madrid al cuadro alemán del Leipzig FC, mientras el delantero Hirving Lozano y el Napoli, de superar la serie de Octavos de Final ante Barcelona, puede enfrentarse al Chelsea o Bayern Múnich.

De avanzar a Semifinales, el mediocampista mexicano se enfrentará en la antesala de la Final al ganador de la serie entre Atalanta y PSG; en tanto, Chucky haría lo propio contra Real Madrid, Manchester City, Lyon o Juventus.

En consecuencia tras el sorteo destacó el posible frente entre Cristiano Ronaldo y la Juventus contra el Real Madrid. Mientras, Lionel Messi y el Barcelona se pueden enfrentar al Chelsea o Bayern Munich.

Mientras que las únicas series ya definidas en su totalidad son las del Leipzig vs Atlético de Madrid y Atalanta contra PSG.

Cabe recordar que los partidos de Cuartos de Final y Semifinales serán a partido único debido a la pandemia de coronavirus y se disputará lo que resta de la fase final, a partir de Cuartos, en territorio lusitano.

Además los escenarios serán entre el Estádio do Sport Lisboa del Benfica y el Estadio José Alvalade del Sporting CP.

Héctor Herrera y Atlético de Madrid se medirán al Leipzig.

Finalmente.

CUARTOS DE FINAL (12-15 agosto)

Real Madrid/Man City vs Lyon/Juventus

Leipzig vs Atlético de Madrid

Napoli/Barcelona vs Chelsea/Bayern Munich

Atalanta vs PSG.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌 Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.