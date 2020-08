Héctor Herrera revela momentos difíciles de su carrera. Héctor Herrera es desde hace algunos años uno de los mejores y más famosos futbolistas mexicanos. ‘HH’ dejó la Liga Mx en 2013 y emprendió su carrera en el futbol europeo, en donde se consolidó y fue atraído por Atlético de Madrid en 2019, sin embargo, no siempre tuvo las comodidades que trae el balompié del viejo continente.

Domingo de familia 👨‍👩‍👧‍👦 Sabían que una de mis pasiones es hacer carne asada? 🥩 Cual es la suya? 👀 pic.twitter.com/eZmrSnLh5v — Héctor Herrera (@HHerreramex) August 2, 2020

El nacido en Rosarito, Baja California reveló en sus redes sociales que en sus inicios en el futbol solamente comía una vez. “Comía una vez por día y no me avergüenza decirlo! Eso me ha hecho superarme sin olvidar de donde vengo. Bendiciones”, escribió el mediocampista de los Rojinegros.

Comía una vez por día y no me avergüenza decirlo! Eso me ha hecho superarme sin olvidar de donde vengo. Bendiciones — Héctor Herrera (@HHerreramex) August 2, 2020

La revelación se dio después de que fuera severamente criticado por algunos cibernautas por una publicación en la que compartió cómo sazonaba sus alimentos, por lo que decidió contar que no siempre gozó de esos momentos.

Asimismo, señaló que durante su época como jugador la Jaiba Brava de Tampico-Madero no conseguía cobrar su sueldo. “Ni me pagaban jejeje no tenía muchas opciones. Saludos a Tampico”, respondió ‘HH’ a una pregunta sobre qué alimentos consumía de la gastronomía tampiqueña en su etapa como elemento de ese equipo.

Mexicanos con más goles en Europa: 313 Hugo Sánchez

127 'Chicharito' Hernández

97 Carlos Vela

73 Raúl Jiménez

59 Nery Castillo

46 Giovani dos Santos

45 Hirving Lozano

40 Jesús Corona

36 Héctor Herrera

32 Andrés Guardado

31 César Romero

30 Luis García y Antonio DeNigris(QEPD) pic.twitter.com/hEeCKWJNgh — Rafael Rivera (@RafaDato2) July 11, 2020

Héctor Herrera firmó una discreta actuación en su primer año con Atlético de Madrid. El canterano de Pachuca batalló para ganarse la confianza de Diego Simeone y tuvo que conformarse con ser suplente durante varias semanas. Pero, previo al final de 2019, obtuvo su lugar en la alineación titular, aunque en la segunda mitad de la temporada las lesiones lo volvieron a relegar en el equipo.

