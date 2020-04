Héctor Herrera recuerda épico discurso de Iker Casillas en Porto. Héctor Herrera se ha codeado con leyendas del futbol europeo. Hasta el año pasado compartió equipo con Iker Casillas en Porto, de quien tiene un recuerdo muy emotivo. En entrevista con la agencia de noticias EFE, el mediocampista mexicano que actualmente milita con Atlético de Madrid remembró una charla motivacional que brindó el exguardameta español y que los llevó a levantar el título de la Primeira Liga en 2018.

El canterano de Pachuca declaró que tras una derrota sufrida en la campaña 2017-2018 ante Belenenses, Casillas tomó la palabra en el vestidor de los Dragones, el cual solo albergaba a jugadores, y entre lágrimas habló fuertemente con sus compañeros. “Fue el momento más importante del campeonato. Oír a la leyenda Iker Casillas hablando, llorando y todo eso fue el momento más importante del campeonato”, declaró Herrera.

Héctor Herrera recuerda épico discurso de Iker Casillas en Porto que llevó al equipo a coronarse en Portugal

Un par de semanas más tarde de aquella charla, Héctor Herrera marcó el gol del triunfo ante Benfica, quien venía de ganar cuatro títulos consecutivos en Portugal, y perfiló a Porto al campeonato liguero. “Para mí, ha sido el momento más importante dentro del fútbol, único e inolvidable”, añadió.

Por último, el mediocampista de los Colchoneros confesó que aún mantiene el amor por los Dragones y que ha observado los últimos dos clásicos del futbol lusitano, Porto vs Benfica, en compañía de sus coequiperos, Felipe (ex jugador de Porto) y Joao Félix (ex integrante de las Águilas).

Debido a que los más recientes encuentros se los han llevado los Blanquiazules, el nacido en Rosarito, Baja California reveló que se han mofado del juvenil delantero de Atlético de Madrid.

