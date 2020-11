Héctor Herrera causa baja para el juego entre México y Japón. La Selección Mexicana cerrará su actividad en 2020 el martes con un duelo ante Japón en Austria. Sin embargo, el Tri se despedirá de su segunda gira europea sin uno de sus pilares de la media cancha. A través de un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que Héctor Herrera causó baja del representativo nacional por una lesión y regresará de inmediato con Atlético de Madrid.

“El jugador del Atlético de Madrid presenta una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá tener actividad en el partido ante Japón”, informó la FMF sobre Herrera. El integrante de los Colchoneros no pudo disputar el encuentro ante Corea del Sur el sábado, debido a una sobrecarga muscular.

Asimismo, la FMF detalló que se decidirá previo al partido ante Japón si Jesús Manuel Corona y Jonathan dos Santos están en condiciones de ver acción. Corona jugó 54 minutos ante Corea, mientras que dos Santos no tuvo actividad el sábado pasado. Ambos jugadores presentan molestias físicas.

Anteriormente, Andrés Guardado causó baja de la convocatoria por una lesión, lo que llevó a Gerardo Martino a confirmar que no arriesgaría a los futbolistas que no estén en condiciones de jugar.

“Elegiremos a los jugadores que estén al de cien por ciento físicamente. No arriesgaremos a ningún futbolista. En el caso de Héctor evaluaremos de que, si ya no está en condiciones de jugar, que es casi un hecho, evaluaremos la situación de desafectarlo, no tiene caso que siga con nosotros si ya está descartado”, expresó el Tata.

