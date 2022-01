Héctor Gómez no seguirá con El Águila de Veracruz.

Estos son los movimientos registrados ante la Liga Mexicana de Beisbol por parte de El Águila de Veracruz, sus altas y bajas en el roster, así lo informa la LMB a través de un comunicado de prensa, recientemente emitido; en donde destaca la baja del tercera base dominicano Héctor Alexis Gómez, quien había tenido una buena campaña en el Puerto.

Por lo tanto, entre las altas, el equipo porteño este viernes confirmó el regreso del sudafricano Dylan Unsworth, su brazo abridor estelar en 2021 que repetirá su aventura en México vistiendo el jersey del Águila.

En consecuencia, las bajas, sobresale la no continuidad de Yasiel Puig, a la cual se suma el antesalista dominicano Héctor Alexis Gómez; el japonés, Kodai Hamaya; el cubano, Jorge Alberto Martínez Roque y el dominicano Héctor José Silvestre.

Además, oficialmente ante la LMB; el staff técnico del equipo ha sido dado de baja: Leonardo Rodríguez (manager); Carlos Chávez (coach); Marco Antonio Romero (coach); Juan José Pacho (coach); José Pablo Morales (fisioterapeuta) y Arturo Saldaña (médico).

En las altas del equipo veracruzano, en la modalidad Rookie, registraron a diversos jugadores:

A José Antonio Zárate Farías, D/D, OF, Cosamaloapan, Ver; Jesús Uriel Fermán Munguía, D/D, P, Veracruz, Ver.

Mientras que Amancio Soberano Paredes, D/D, IF, Veracruz, Ver; Aldahir Monrraga Montoya, D/D, C, Ciudad Cardel, Ver; Manuel Alejandro Martínez González, D/D, IF, Charlotte, EUA (mexicano nacido en el extranjero).

Carlos Alexis Arellano Perla, D/D, IF, Mexicali, BC; Brandon Donovan Contreras Rodríguez, D/D, IF, Acayucan, Ver.

Finalmente, Lizandro Mora Uscanga, D/Z, C, Veracruz, Ver; Rey Guerrero Alonso, D/D, P, Tlalixcoyán, Ver., y José Eduardo Fiscalín Rebolledo, D/D, C, La Antigua, Ver.

