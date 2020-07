Heat de Miami clausura instalaciones por segundo caso de COVID-19. A escasas semanas de que se concrete la reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA, el Heat de Miami anunció un segundo caso de COVID-19 entre sus jugadores. A través de un comunicado de prensa, el equipo del estado de Florida informó que cerrará sus instalaciones de entrenamiento para desinfectarlas.

Pese a esto, Miami permitirá que sus basquetbolistas asistan a su estadio en los próximos días, para cumplir con el requisito de la NBA de someter a pruebas a todos los elementos, previo a la reanudación de la campaña en el complejo de Disney World en Orlando, Florida. Sin embargo, no volverá a abrir sus instalaciones para prácticas individuales.

Team has declined to name player who tested positive, with Sun Sentinel to abide by request for privacy. But it is a rotation player. Derrick Jones Jr. previously confirmed as testing positive. https://t.co/mKetetrt4o

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) July 3, 2020