Hazard se pierde el inicio de temporada con Real Madrid.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró que en el inicio de temporada no va a correr ningún riesgo con Eden Hazard. Y que el belga no jugará hasta que no esté “al cien por cien” y sin “nada de molestias” en el tobillo operado.

Hazard se pierde el inicio de temporada con el Real Madrid. Despidió la pasada haciendo un esfuerzo en Champions League para intentar ayudar al equipo ante el Manchester City. Y acabó pagando sus consecuencias en su tobillo derecho en el tiempo de vacaciones.

Tras regresar directamente con su selección sin jugar ni un minuto en dos partidos. Ha trabajado al margen desde que llegó a la ciudad deportiva madridista.

“No puedo decir exactamente pero está mejor y lo que queremos, él el primero, es que esté al cien por cien y sin nada de molestias”. Aseguró Zidane en rueda de prensa.

El técnico francés habló sobre el estado de Marco Asensio, que sufrió un edema en la rodilla operada en un entrenamiento con la selección española, y se perderá el primer partido liguero.

“De la lesión está mejor, entrenando bien, de momento en un proceso normal tras tener un susto con la selección pero está mejor. Tenemos precaución y poco a poco, cuando esté listo para entrenar con normalidad volverá con nosotros”.

Isco Alarcón regresó a la dinámica de grupo en el último entrenamiento en la ciudad deportiva del Real Madrid antes de su estreno liguero en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Recuperado de su esguince de tobillo, en una sesión que confirmó las ausencias de Eden Hazard, Marco Asensio, Militao, Lucas Vázquez y Mariano Díaz.

Mientras que a horas del estreno del Real Madrid en la temporada 2020/21 Zinedine Zidane recupera a Isco Alarcón falto de ritmo. Tras dos semanas afectado por un esguince de tobillo que se realizó en los primeros días de la pretemporada completada en la ciudad deportiva.

Además el regreso de Isco al grupo fue la buena noticia de la mañana en un Real Madrid que entrenó ya sin Gareth Bale en las instalaciones. Cerrando en Londres los últimos flecos de su cesión al Tottenham, y con las ausencias del belga Eden Hazard, Marco Asensio, el brasileño Militao, Lucas Vázquez y Mariano Díaz.

Finalmente Militao sufrió un problema muscular en el partido de entrenamiento del Real Madrid ante el Getafe y será baja en San Sebastián. Se quedó en el interior de las instalaciones tratándose con los fisioterapéuticas y haciendo trabajo específico de recuperación.

