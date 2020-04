Hazard combate un problema ‘gordo’ en la cuarentena. Cuando Real Madrid anunció su contratación bomba en verano pasado, todos esperaban que Eden Hazard la rompiera en el terreno de juego, no en la báscula.

Tras dejar al Chelsea, Hazard reportó a los entrenamientos del Madrid para encarar un nuevo reto. Sin embargo, inició su trayectoria merengue con unos kilos de más. Ahora, casi un año después, el belga espera que la historia no se repita.

A comparación de sus compañeros que presumen sus ejercicios en casa, Hazard no puede entrenarse debido a que afronta una lesión. El belga tiene que cuidar muy bien lo que come, de lo contrario, regresará ‘pasado de tacos’ a los entrenamientos y es una situación que le preocupa demasiado.

“¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil”, declaró Hazard en una entrevista con la televisión belga que retoma Marca.