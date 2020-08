Harry Maguire es encontrado culpable de agresión agravada en Grecia. Los problemas con la ley griega de Harry Maguire, defensor de Manchester United, tuvieron un nuevo giro este martes, cuando el capitán de los Red Devils fuera encontrado culpable de varios cargos. Este día, el zaguero central, quien no estuvo presente durante la sesión, fue declarado responsables a los de agresión agravada, intento de soborno y por resistirse al arresto, que le fueron imputados desde hace un par de día.

Maguire, un hermano de él y un amigo, fueron arrestados la semana en Mikonos, una isla griega, tras protagonizar una pelea en un centro nocturno. El futbolista y sus acompañantes denunciaron que todo comenzó tras percatarse que la hermana de Harry había sido inyectada con una sustancia que provocó que perdiera la conciencia, la cual creían que se “trataba de una droga de violación”.

Manchester United captain Harry Maguire found guilty of repeated bodily harm, attempted bribery, violence against public employees and insult after his arrest on Greek island of Mykonos https://t.co/cn7CPojOCN

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 25, 2020