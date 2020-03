Harry Kane pone en duda su continuidad con Tottenham. El delantero estrella de Tottenham, Harry Kane, puso en duda su continuidad con los Spurs y mostró su deseo de continuar su carrera en algún club a partir de la próxima temporada. El goleador ingles aseguró que su estadía estará sujeta si los londinenses “progresan” y señaló que no siente que el equipo vaya en la dirección “correcta”.

Harry Kane deja abierta la puerta de salida https://t.co/mMSymoOHHh — MARCA (@marca) March 29, 2020

“Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme”, declaró Kane en entrevista con Sky Sports.

Harry Kane was honest about his Tottenham future 👀 pic.twitter.com/VPm2nXNdot — B/R Football (@brfootball) March 29, 2020

El también atacante de la selección de Inglaterra comentó que busca convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición, empero, hizo hincapié en que su permanencia con Tottenham no es “definitiva”.

Harry Kane mostró su frustración por la falta de títulos del Tottenham 😩😩https://t.co/kY6gYnjcib — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2020

“Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre”, agregó.

Por último, Harry Kane habló sobre su relación con el técnico de los Spurs, José Mourinho, a la cual calificó como “buena”. Además, el delantero cree que el entrenador lusitano, al ser un hombre ganador, desea obtener éxitos con el conjunto londinense.

🗯 Harry Kane en Instagram 📱 💬 "Siempre amaré a los Spurs, pero no siento que vamos en la dirección correcta". 😰 pic.twitter.com/UkrbEgW8PI — El Legado (se queda en 🏡) (@ellegado04) March 30, 2020

“Tenemos una buena relación. Hablamos cada cierto tiempo del equipo, de lo que podemos hacer y cómo mejorar. Es genial trabajar con un entrenador como José. Es uno de los mejores del mundo. Lo ganó todo en todas partes. Estoy seguro de que lo quiere hacer en los Spurs”, finalizó.

Harry Kane: "Desde mi punto de vista, he construido una buena relación con Mourinho". "Estoy ilusionado por ver cómo se desarrolla nuestra relación y ver q podemos hacer en el terreno de juego. Pero hasta ahora lo ha hecho bien y esta ilusionado con dejar su sello en el equipo". pic.twitter.com/2YAvfwWhCR — Mourinho_FC_ (@Mourinho_FC_) March 29, 2020

Harry Kane se recupera de una lesión muscular que sufrió a principios de este año y que lo mantuvo, ante del parón de la Premier League por coronavirus, fuera de acción en los últimas semanas.

