Harry Kane causará baja por varias semanas tras sufrir una ruptura del tendón de la corva. El delantero de Tottenham salió lastimado el miércoles durante la derrota de los Hotspur ante Southampton.

El equipo londinense confirmó la noticia a través de sus redes sociales, del mismo modo, Harry Kane dio a conocer la severidad de su molestia a través de su cuenta de twitter. “Ánimo. Los tiempo difíciles no duran, la gente fuerte sí”, escribió el atacante de la Selección Nacional de Inglaterra.

Head up. Tough times don’t last, tough people do. pic.twitter.com/tqK526b3Ow

— Harry Kane (@HKane) January 3, 2020