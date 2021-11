Haret Ortega revela que Córdova quiso “chapulinearlo” con una muchacha. Sebastián Córdova es considerado por muchos aficionados como uno de los jugadores a ser llamado ídolo del americanismo, sin embargo, un excompañero no está muy impresionado con su calidad de humano.

Haret Ortega, defensor de Toluca y exjugador de América, reveló que no tiene una gran relación con Córdova, debido a que el mediocampista de las Águilas intentó “chapulinearlo” con una joven a la que intentaba ligarse.

“No me cae mal, aclaro, porque no me tocó tratarlo, pero por andar de ‘chapulín’ con una chava que yo llegué a hablar… yo me llevaba con la chava, cuando yo le hablaba él también le hablaba y la seguía y la dejaba de seguir”, declaró el juvenil zaguero de los Diablos Rojos en una entrevista en Twitch.

Ortega reveló que a partir de ese momento rompió cualquier relación con la joven—a la que no identificó—así como con Córdova, quien aún mantiene contacto con la persona en discordia. “Yo ya después de eso deje de hablarle… hace bastante… y ya vi que se siguen, pero no voy a decir quién es porque es el ‘10’ del Ame, entonces pues no vamos a decir quién es”, añadió Haret.

Ortega y Córdova coincidieron en las fuerzas básicas de América, pero sus carreras fueron separadas hace unos torneos. Mientras Sebastián fue cedido a Necaxa y regresó a las Águilas para afianzarse, los Azulcremas decidieron desprenderse de Haret previo al Guard1anes 2020 al mandarlo a Toluca.

