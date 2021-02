Hans Westerhof asegura que a los jugadores mexicanos no les gusta trabajar. Hans Westerhof trabajó con Chivas, Pachuca y Necaxa y conoció a fondo la mentalidad de los jugadores mexicanos, sin embargo, no quedó para nada impresionado con ellos. El entrenador neerlandés aseguró que a los futbolistas mexicanos “no les gusta trabajar” y resaltó este motivo como el principal por el cual no llegan a jugar en Europa.

"Al jugador mexicano no le gusta trabajar"



El dardo de Hans Westerhof 🗣https://t.co/B8NjoDZURv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2021

“Recuerdo que en Chivas trabajaba con las básicas, pases de recepciones, y el jugador decía que ya parara. Yo les decía: ‘Ok, cuando sus pases sean perfectos terminamos… No queremos ‘más o menos’, queremos perfección, que es una gran diferencia”, declaró Westerhof en entrevista con ESPN.

¡CONTUNDENTE! 👊🏻



Al mexicano no le gusta trabajar en el campo 😬https://t.co/WpSk47R1MJ — Esto en Línea (@estoenlinea) February 10, 2021

Pese a su fuerte crítica, aclaró que algunos de los jugadores con los que trabajó lograron superarse con base en el entendimiento de lo que se tenía que hacer para progresar. El neerlandés nombró a Carlos Salcido, Francisco Javier Rodríguez, Marco Fabián y Javier Hernández como los elementos que destacaban por su profesionalismo.

Aficionados piden el regreso de los Tiburones Rojos con una manta

Manuel Lapuente niega que Gignac sea el mejor extranjero de la historia

Hans Westerhof asegura que a los jugadores mexicano no les gusta trabajar, explica que esa mentalidad no se encuentra en Europa

“En México, muchas veces el jugador no toma decisiones, no hay liderazgo, pero eso es trabajo del entrenador… Los que entendieron, son los más exitosos; pasó tanto en Chivas como en Pachuca. Recuerdo en Chivas a ‘Maza’ Rodríguez y a Carlos Salcido; no eran los más talentosos, pero ellos entendieron cuál era la idea, cómo trabajar en esas cosas. Marco Fabián y ‘Chicharito’ también”, añadió.

¡DARDO VENENOSO! ☠



Hans Westerhof fue claro en su impresión sobre el jugador mexicano y del trabajo que realiza en los equipos de LA #LigaMx pic.twitter.com/u9LkmhIKZi — Community Sports (@csportsag) February 9, 2021

Hans Westerhof dirigió a Chivas en dos etapas y también fungió como entrenador de Necaxa. Además, trabajó con el Grupo Pachuca en el área de desarrollo de futbolistas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen