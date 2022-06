Hannia Delfín gana oro en jabalina para Veracruz.

En la categoría Sub 18 Femenil con 41.72 metros. Jornada de cinco medallas, un oro, una plata y tres bronces.

Con una marca de 41.72 metros, la originaria de Tlalixcoyan Hannia Mairin Delfín Gamboa, ganó la medalla de oro para Veracruz en la prueba de lanzamiento de jabalina en la categoría Sub 18 femenil, en lo que fue la segunda jornada de la fase dos del atletismo de los Nacionales CONADE 2022 que realizan en el Estadio “Héroe de Nacozari”.

Esta jornada estuvo cargada de medallas para la delegación de Veracruz, en donde se consiguieron cinco preseas, de las cuales una fue de oro, una más de plata y tres más de bronce.

La presea dorada fue conseguida por Hannia Delfín Gamboa, quien realizó una competencia inteligente, en donde la medalla de oro la obtuvo en el último lanzamiento de su participación en donde le metió toda la energía y fuerza para registrar su mejor marca de 41.72 metros y subirse a lo más alto del podio. La plata fue para Keyli Ramírez de Nayarit con 40.05 metros, así como el bronce para Michelle González con 39.54 metros.

“Súper feliz por este resultado, estoy muy emocionada. La competencia estuvo fuerte, realmente no esperaba este resultado pero estoy contenta por lo que he logrado”, comentó la medallista de oro en jabalina.

“Es mi mejor marca, no tengo palabras. Llevo seis años en el atletismo y llevo tres años intentándolo hasta ahorita que se me da la medalla de oro” comentó.

Y agregó “esta medalla se la dedico a mi familia, a mi entrenador Braulio Cobos que me estuvo apoyando, a mi municipio Tlalixcoyan que nunca me dejó y que siempre ha estado ahí conmigo”, indicó.

LA PLATA

Por su parte, la medalla de plata de la delegación veracruzana fue conseguida por la boqueña Adriana Muñiz Tovar en la prueba de los 100 metros con vallas en la categoría Sub 18 Femenil, en donde registró un tiempo de 14.78 segundos.

La prueba fue dramática de principio a fin, en donde Adriana Muñiz peleó palmo a palmo con la representante de Nayarit Wendy Hernández quien se quedó con el oro con un tiempo de 14.75 segundos, mientras que el bronce fue para la atleta de Sonora, Melany Castro con 15.18 segundos.

“La verdad fue una carrera bastante reñida, fue un resultado bastante bueno como lo habíamos trabajado, estuvo difícil más no imposible y estoy feliz con el resultado”, indicó la vallista veracruzana.

“Hay que esforzarnos más, dar el límite, a seguirle dando porque no es fácil. En la temporada he tenido buenos resultados que me ayudaron a llegar muy bien preparada a estos Nacionales CONADE”, precisó.

“Esta medalla se la dedico a mi mamá, a mi entrenadora Madelí (Romero), a mis amigos, a mi papá, a toda mi familia”, comentó.

LOS BRONCES

Las preseas de bronce fueron conseguidas por Luis Adolfo Tena en los 110 metros con vallas Sub 20, en donde el veracruzano registró un tiempo de 15.31 segundos.

Asimismo, el xalapeño Jean Paule Benítez Juanz también logró la presea de bronce en la prueba de los 110 metros con vallas en categoría Sub 18 Varonil, en donde registró un tiempo de 14.62 segundos.

LOS RESULTADOS:

1º Hannia Mairin Delfín Gamboa Lanz. Jabalina Sub 18 41.72 metros.

2º Adriana Muñiz Tovar 100 con vallas Sub 18 14.78 segundos.

3º Luis Adolfo Tena 110 vallas Sub 20 15.31 segundos.

3º Jean Paule Benítez Juanz 110 vallas Sub 18 con 14.62 segundos.

3º Andrea Vargas Impulso de bala Sub 18 13.29 metros.

10.- Gustavo Garrido Lanz. Martillo Sub 18 42.43 metros.

6º.- Mairin Linet Reyes Salto de Garrocha Sub 18 2.70 metros.

4º Anabel Méndez Salto de Altura Sub 18 1.56 metros.

7º Karla Murrieta lanz. Jabalina Sub 18 31.35 metros.

12º Ángel Martín Suárez 5 mil metros Sub 18 4.23.20 minutos.

9º Jesús Bonilla salto triple Sub 18 12.35 metros.

12º Sebastián González salto triple Sub 18 11.90 metros.

9º Rodrigo González 5 mil metros Sub 20 4.10.32 minutos.

6º Relevos 4×100 Sub 20 femenil 49.79 segundos.

