Han sido aplazados 18 partidos en la Premier por Covid-19.

La liga inglesa busca fechas para realizar todos los encuentros que ha tenido que posponer por el repunte de contagios.

Este domingo se sumó el del Aston Villa contra el Leeds United, por lo cual ahora la tarea será encontrar las fechas para todos los cotejos reprogramados.

El resurgimiento de casos positivos en Inglaterra por la pandemia generada por el Covid-19 han obligado a la Premier League a posponer cotejos. Y entre ellos han estado el del Leicester-Tottenham, Manchester United-Brighton, Brentford-Southampton, Watford-Crystal Palace y West Ham-Norwich, sólo por mencionar algunos.

“Podemos confirmar que nuestro partido de la Premier League con Aston Villa el 28 de diciembre de 2021 se ha pospuesto. Si bien no ha habido nuevos casos de Covid en el equipo de juego, la mayoría de los que dieron positivo antes del partido de Liverpool aún no han salido del aislamiento”. Indicó el Leeds mediante un comunicado por el partido ante el Aston Villa.

En el escrito se señaló que aún no cuentan con los elementos suficientes que estén recuperados para cumplir con los requisitos de la Premier League para el enfrentamiento y por ello se ha pospuesto.

También se indicó que será en los próximos días cuando se anuncien más detalles respecto al encuentro pospuesto y que espera los seguidores del equipo se mantengan a salvo por la situación de la pandemia.

De esa manera, ya son 18 encuentros los que se han suspendido en el futbol inglés por la situación imperante por el Covid-19. Y ahora habrá que esperar las fechas de los cotejos que no se han podido disputar.

Partidos pospuestos:

Arsenal vs Liverpool, Aston Villa vs Burnley, Brentford vs Manchester United, Brighton vs Tottenham, Brighton vs Chelsea, Burnley vs Everton.

Burnley vs Watford, Burnley vs Tottenham, Chelsea vs Arsenal, Everton vs Leicester, Leeds vs Aston Villa, Leicester vs Tottenham, Liverpool vs Leeds.

Manchester United vs Brighton, Brentford-Southampton, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich y Wolverhampton vs Watford.

