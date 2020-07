Hamilton triunfa en Hungría y Checo finaliza séptimo.

Lewis Hamilton de Mercedes AMG F1 Team ganó por octava ocasión el Gran Premio de Hungría y Sergio Pérez quedó relegado por una mala arrancada a terminar en el 7° sitio.

Pista húmeda para montar los neumáticos intermedios, sin lluvia, pero si resbaladiza, como lo experimentó Max Verstappen con su accidente en la formación de parrilla al chocar y lastimar su Red Bull.

Back-to-back wins for @LewisHamilton – and he takes top spot in the driver standings after Round 3 🏆 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/25A5hfLDZI

En la arrancada, Sergio Pérez detrás de Valtteri Bottas que saltó en la arrancada y por ello no arrancó como el resto que le empezó a quitar posiciones para cerrar la primera vuelta en 7° mientras Lance Stroll se encaramó en el 2° lugar detrás de Hamilton.

Pero la pista casi seca provocó movimientos temprano para el cambio de llantas para todos y así se modificó todo el clasificador que entregó el liderato a Max Verstappen hasta que entró a los fosos devolviendo el primer lugar a Lewis Hamilton poco después.

El único retiro de la carrera fue el de Daniil Kvyat llegó por un problema en el auto, no por accidente.

Pero la amenaza de lluvia pronosticó otra danza en los pits para el cambio de neumáticos con el consecuente movimiento en la tabla general sólo que tardó mucho en llegar.

Mientras esperaban, las batallas de Stroll con Bottas por el podio, de Pérez con Kevin Magnussen llamando la atención a los Racing Point al tiempo en que Lewis Hamilton seguía liderando con ventaja de casi veinte segundos.

La espera se hizo demasiado larga para los equipo y pilotos que debieron modificar nuevamente las estrategias para completar lo posible con piso seco.

AL final, la lluvia nunca se presentó y la carrera quedó en manos de Lewis Hamilton, quien además se dio el lujo de entrar a los pits en la vuelta 67 para montar las llantas suaves y en las siguientes dos vueltas volar en la pista para poder llevarse el punto extra de la vuelta rápida, que le llegó cuando recibió la bandera de cuadros.

Lance Stroll y Sergio Pérez se llevaron puntos terminando en 4° y 7° respectivamente.

Para la estadística, Lewis Hamilton empata con Michael Schumacher con más victorias en un mismo circuito, el inglés en Hungría con 8, las mismas que el alemán logró en Francia.

Al final, sus declaraciones son claras, no es sorpresa que pudiera ganar con autoridad y ventaja y haciendo notar la labor del equipo.

“Había que empujar y a los mecánicos hay que felicitarlos por su trabajo por desarrollar y mejorar en este año.

Este es un diferente reto, pero tenemos el ritmo, con grandes paradas de pits y estrategias y al final es lo que cuenta.

'Get in there Lewis' 🎧🗣

An eighth win in Hungary for @LewisHamilton – and he takes top spot in the driver standings after three races of the 2020 season 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/yHEPFZY4sO

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020